Ханты-Мансийск, 23 сентября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Югре пятеро чиновников из дирекции особо охраняемых природных территорий предстанут перед судом за хищение 5,9 млн бюджетных рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Следствием установлено, что с 2015 года по 2017 год сотрудники дирекции подделывали платёжные поручения, в которых завышались суммы зарплаты, расходы на проезд к месту отдыха и командировочные.

Группа чиновников обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.