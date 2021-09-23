Якутск, 23 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Создавать школы на окраине Якутска — бессмысленное занятие потому, что горожанами востребованы школы в центре города. Такое мнение высказал редактор портала YKTIMES.RU Владимир Нифонтов, комментируя инициативу городских властей переделать в школы лагеря возле города.

ИА REGNUM Школа

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«А как дети будут туда добираться? Сейчас-то в рядовых школах по окраинам дефицита мест не наблюдается — далеко, опасно, низкое качество образования и т.д. А городские власти хотят эту ситуацию усугубить. Зато в отчетах будет хорошо — создано столько-то новых мест. А в реальности центральные школы так и будут трещать по швам. По-моему, идёт сегрегация образования в чистом виде», — отметил Владимир Нифонтов.

Как сообщало ИА REGNUM, в зданиях пяти детских лагерей возле Якутска намерены разместить школы. Инициативу внёс на рассмотрение глава Якутска Евгений Григорьев. Предполагается, что с сентября по май в этих зданиях будет размещаться школа, летом — детский лагерь. Запустить в работу новые учреждения образования планируется в 2024 году.