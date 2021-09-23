Улан-Удэ, 23 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зафиксировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Скончались трое пациентов в возрасте старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1825 человек.

В ковидных стационарах в настоящее время лечатся 420 пациентов. 56 тяжёлых больных находится в реанимации, 24 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находится более 1,1 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 539 коек: занято — 420, свободно — 119 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,9%», — отметили в оперштабе.