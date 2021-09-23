Казань, 23 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали три новых случая смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 23 сентября 724 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и одна женщина в возрасте от 64 до 88 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по данным на 22 сентября было выявлено 26 587 случаев инфицирования коронавирусом.

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