Ташкент, 23 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 777 авиакомпании British Airways, совершивший экстренную посадку в аэропорту Ташкента в связи со смертью пассажирки, вылетел без пассажиров в пункт назначения в Лондоне. Об этом 23 сентября сообщил телеграм-канал «Новости Ташкентского неба».

Dmirty A. Mottl Шасси Boeing 777-300

Авиаборт совершал перелёт из Исламабада в Лондон, но вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту Ташкента после того как пассажирка почувствовала себя плохо. К сожалению, женщину спасти не удалось.

После дозаправки самолёт готовился продолжить полёт, но сначала у самолёта отказал один из воздушных насосов, а затем у экипажа закончилась полётная смена и он, в соответствии с графиком, отправился на отдых. Авиакомпания British Airways направила в Ташкент резервный борт.

В настоящее время в зале для транзитных пассажиров находятся около 1500 человек. Они ожидают прибытия резервного борта, на котором отправятся в аэропорт назначения в Лондоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о совершении экстренной посадки самолёта в аэропорту Ташкента после смерти пассажирки.