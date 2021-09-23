Нью-Йорк, США, , 06:55 — REGNUM Неверный источник при цитировании речи президента России Владимира Путина указал глава Украины Владимир Зеленский 23 сентября в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Владимир Зеленский President.gov.ua

Он, используя русский язык, привел высказывание российского лидера об опасности попыток ослабить авторитет и легитимность ООН.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы… Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства», — сказал Зеленский.

Далее президент Украины заявил, что эти слова Путин произнес в ходе выступлений в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году. Однако, к мюнхенской речи цитата не имеет отношения и все сказанное касается лишь второго, более позднего источника.

После Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы нарушает эти утверждения о важности соблюдения свободы слова и существующей структуры отношений между странами. В качестве примера президент Украины привел ситуацию с арестом замглавы «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Наримана Джелялова, обвиняемого в диверсии на газопроводе под Симферополем.

«РФ обвиняет этого политолога, журналиста, телеведущего и преподавателя права в попытке подрыва газопровода. Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября офис президента Украины объявил, Киев представит Генассамблее ООН две резолюции, касающихся Крыма, и рассчитывает на принятие указанных документов. 23 сентября Владимир Зеленский заявил, что встретится с Владимиром Путиным «когда тот будет готов».

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский рассказал, когда встретится с президентом РФ Путиным