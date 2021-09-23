Кемерово, 23 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области намолочено 1 млн 232 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 28 ц/га. К сегодняшнему дню обмолочено 74% площадей зерновых и зернобобовых культур — 440,6 тыс. га. Такие данные ИА REGNUM сообщили в минсельхозе региона.

Администрация правительства Кемеровской области Уборочная кампания в Кузбассе

«Несмотря на то, что в Кузбассе была затяжная и холодная весна, хорошая погода летом способствовала созреванию сельскохозяйственных культур. Темпы уборочной кампании идут на уровне прошлого года, а урожайность выше, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Ожидается, что в целом урожай будет лучше прошлогоднего. С опережением графика идет уборочная кампания в Кемеровском, Прокопьевском, Тяжинском и Яшкинском муниципальных округах — здесь обмолотили уже более 80% зерновых и зернобобовых».

В целом по Кузбассу ожидается урожай зерновых около 1 миллиона 371 тыс. тонн в весе после доработки, технических культур 129,5 тыс. тонн; картофеля — 170,2 тыс. тонн, овощей — 29,4 тыс. тонн.