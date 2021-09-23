Ульяновск, 23 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд подтверждаются одинаковое количество случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, 22 сентября в регионе официально выявлено 303 носителя коронавируса. Столько же было выявлено сутками ранее.

Напомним, что в Ульяновской области стали выявлять более 300 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией с 18 сентября.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 1 202 545 лабораторных исследований на коронавирус. В настоящее время медицинское наблюдение продолжается за 14 428 контактными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из-за роста случаев заболевания COVID-19 введены дополнительные меры для улучшения качества оказания первичной медико-санитарной помощи жителям.