Красноярск, 23 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Хакасии за неделю с 13 по 20 сентября куриные яйца подорожали сразу на 7,1% — с 57,2 до 61,26 рубля за десяток. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в Красноярскстате.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

Также за указанный период в регионе выросли в цене свежие помидоры (на 5,99% — с 123,52 до 130,92 рубля за кг) и огурцы (на 5,39% — с 87,76 до 92,49 рубля за кг).

Подешевели за неделю в Хакасии репчатый лук (на 7,07%), картофель (на 4,18%) и свежая белокочанная капуста (на 1,97%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае также значительно подорожали куриные яйца.

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