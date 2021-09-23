Горно-Алтайск, 23 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Республике Алтай инфляция в августе выросла до 6,7%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка по региону, показатели увеличились в том числе из-за ажиотажного спроса на отдых в связи с ограничениями на зарубежные поездки.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы, идущие к Белухе. Горный Алтай

«Только за шесть месяцев 2021 года регион принял более 1 млн гостей. Это на 43% больше показателей аналогичного периода прошлого года, когда действовали жёсткие ковидные ограничения, и на 40% больше доковидного 2019 года», — отметили в учреждении.

В результате выросли цены на пассажирский транспорт и услуги внутреннего туризма в целом.

При этом темпы роста цен на продукты питания, как отмечается, остались на уровне июля. Быстрее всего дорожали куриное мясо и яйца. При этом замедлился рост цен на молоко и молочную продукцию.