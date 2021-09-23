Екатеринбург, 23 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в котловане. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

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Дело завели по ч.2 ст.216 УК РФ, которая предусматривает наказание за нарушение правил безопасности при ведении строительных либо других работ, повлекшее по неосторожности гибель человека. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 22 сентября в районе улицы Шолохова. У котлована обрушилась подпорная стена и рабочих засыпало землёй. Погиб мужчина 1989 года рождения.