Якутск, 23 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В зданиях пяти детских лагерей возле Якутска намерены разместить школы. Такое решение вопроса нехватки мест в учреждениях образования столицы Якутии обсуждали депутаты городской думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе законодательного органа.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» В классе

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Инициативу внёс на рассмотрение глава Якутска Евгений Григорьев. Предполагается, что с сентября по май в этих зданиях будет размещаться школа, летом — детский лагерь. Запустить в работу новые учреждения образования планируется в 2024 году.

«Для строительства круглогодичных школ на сегодняшний день определены два детских лагеря им. Каландрашвили и «Родничок». По другим трём объектам, если дадут положительное заключение и подключение к инженерным сетям, начнётся строительство школ. Мы планируем построить школы на 360 мест», — отметила руководитель Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска Северина Архипова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске остро стоит вопрос нехватки мест в школах. В одной из школ города, расположенной в центре города, в пять раз больше учеников, чем должно быть, в классах по 40 человек.