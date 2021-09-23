Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 23 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Прокуратура Анжеро-Судженска после публикации о падении ребёнка с качелей на детской площадке организовала проверку. Об этом сообщает региональное ведомство.

Качели

Установлено, что в Анжеро-Судженске, на детской площадке возле дома по ул. Ломоносова, ребёнок качался на качелях, сидение которых разломилось, и он упал на землю. Ребёнок травмировался.

«В связи с этим организована проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, правил установки и использования игровых и спортивных площадок», — уточнили в прокуратуре.