Тюмень, 23 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В районах Тюменской области на карантин по COVID-19 закрыты восемь классов в шести школах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

В закрытых классах заболели 23 ребенка. Образовательные учреждения посещали 157 детей.

Также из-за карантина по COVID-19 закрыта 31 группа в 23 детских садах региона. Там заболели 22 ребёнка, общее число посещавших группы составляет 657 дошкольников.

Отмечается, что неделю тому назад, на 14 сентября на карантине из-за коронавируса в Тюменской области были закрыты три класса в двух школах и 30 групп в 20 детских садах.