Чебоксары, 23 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Государственном совете Чувашии седьмого созыва ЛДПР будет представлять Константин Степанов, которому отдал мандат Владимир Жириновский. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

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Республиканский избирком принял постановление о передаче мандата депутата Госсовета Владимира Жириновского, который возглавил региональный список ЛДПР по единому округу, второму номеру Константину Степанову. Основанием стало «личное заявление» лидера партии, который переизбрался в Госдуму и отказался от места в чувашском парламенте.

Отметим, что Константин Степанов является действующим депутатом Госсовета Чувашии, работая в парламенте на профессиональной основе.

Напомним, что в шестом созыве фракция ЛДПР включала трёх депутатов. В новом, седьмом созыве, либерал-демократы получили одно место.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсовет Чувашии состоит из 44 депутатов. Из них в седьмом созыве 30 мандатов получает «Единая Россия», семь — КПРФ, четыре — «Справедливая Россия», по одному — ЛДПР, «Партия пенсионеров за справедливость» и «Новые люди».