Бузулук, Оренбургская область, 23 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекций школьников переводят на дистанционное обучение с 23 сентября по 6 октября, сообщает администрация города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Также, как и в Оренбурге, электронное обучение коснется только учеников с пятого по десятый класс. Начальная школа и выпускники продолжат учиться очно. На дистант переходят и студенты, получающие профессиональное образование.

Уровень заболеваемости в западной части Оренбуржья, в том числе и в Бузулуке, продолжает расти. На 22 сентября в COVID-центре города находятся 222 пациента, из них 126 человек получают кислородную поддержку. В отделении реанимации пребывают 26 человек.

Напомним. в Оренбурге школьников отправили на дистант с 22 сентября.