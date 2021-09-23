Новокузнецк, Кемеровская область, 23 сентября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В Новокузнецке 60-летняя пенсионерка, следуя инструкциям мошенницы, перевела на её счёт крупную сумму денег. В настоящее время аферистку разыскивает полиция. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

Выяснилось, что новокузнечанке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она сказала, что от имени потерпевшей мошенники взяли в банке кредит 3 млн рублей. Она убедила пожилую женщину в том, что информация является «банковской тайной» и пенсионерка понесёт ответственность в случае её разглашения. Аферистка сообщила, что к неправомерному оформлению кредита причастен неизвестный сотрудник финансово-кредитной организации. Незнакомка пояснила, что если женщина будет следовать её инструкциям, то банк аннулирует заём.

Ранее потерпевшая слышала из СМИ, что именно по такой схеме орудуют мошенники, но всё равно поверила неизвестной.

Следуя инструкциям псевдобанкира, она оформила в нескольких банках кредиты на общую сумму 3 млн рублей и внесла деньги, как считала, в счёт погашения незаконно оформленного на ее имя кредита. Собеседница уверила её, что после полного закрытия займа банк произведёт ей возврат средств. Когда этого не произошло, женщина обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное по статье «Мошенничество». Максимальная мера наказания по ней — 10 лет лишения свободы.