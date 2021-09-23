Улан-Удэ, 23 сентября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Спасатели в Иркутской области и Бурятии ищут пятерых добровольцев, отправившихся на поиски пропавшего рыбака в район реки Снежной. 22 сентября группа не вышла на связь в установленное время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Горная река

9 сентября во время сплава по реке, протекающей на территории двух соседних регионов, перевернулась лодка с двумя рыбаками. Двоим из них удалось выбраться на берег, третьего унесло течением. Организованная спасателями поисковая операция ни к чему не привела.

15 сентября к поискам пропавших были привлечены добровольцы из населённого пункта Выдрино в Бурятии, собранные родственниками пропавших.

«Пятеро мужчин направились в район реки Снежной с намерением осмотреть местность. 20 числа они должны были выйти на связь, но до сегодняшнего дня этого не сделали. В экстренные службы об этом сообщили их родные», — отметили в ведомстве.