Биробиджан, , 06:47 — REGNUM В Еврейской автономии суд снова рассматривает дело бывшего главы региона Александра Винникова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Уже вынесенный приговор был обжаловал, а потому суд заново анализирует обстоятельства дела, сообщает 23 сентября телеграм-канал Новости ЕАО.

Суд

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На заседании 20 сентября Александру Винникову дали последнее слово, и он сказал, что свою вину не признаёт. Приговор ему будет вынесен 28 сентября. Дело рассматривает Биробиджанский районный суд. Заседания долгое время переносили, но теперь судебный процесс возобновлён.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Винников обвиняется в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ. По версии следствия, глава региона заставил подчинённого закупать медицинское оборудование по заведомо завышенной цене. Бюджету ЕАО был причинён ущерб в размере 24 млн рублей.