Красноярск, 23 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. За неделю с 13 по 20 сентября в Красноярском крае куриные яйца выросли в цене сразу на 9,74% — с 61,8 до 67,82 руля за десяток.

Петр Данилов ИА Красная Весна Яйца

Как сообщили ИА REGNUM 23 сентября в Красноярскстате, также за указанный период в регионе значительно подорожали свежие огурцы (на 12,75% — с 80,15 до 90,37 рубля за кг) и помидоры (на 8,35% — с 107,33 до 116,29 рубля за кг).

Подешевели за неделю в крае морковь (на 4,62%), свежая белокочанная капуста (на 3,23%) и репчатый лук (на 2,72%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за период с 14 по 20 сентября выросли в среднем на 0,1%.

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