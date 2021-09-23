Улан-Удэ, 23 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители объявили в розыск сразу трёх подростков, которые вечером 22 сентября ушли из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» и не вернулись. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

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Пропавшие европейской внешности, в возрасте от 15 до 17 лет. Несмотря на холодную погоду, все мальчики были одеты в футболки и спортивные штаны.

«С собой взяли два покрывала бежево-коричневого цвета в крупную клетку. Все разыскиваемые склоны к бродяжничеству, ранее уходили», — отметили в ведомстве.

На розыск пропавших ориентирован личный состав управления МВД по городу Улан-Удэ. Жителей просят позвонить в полицию при наличии какой-либо информации о пропавших.