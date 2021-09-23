Тюмень, 23 сентября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Тюменец отвоевал у администрации муниципального образования право собственности на дом и землю. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Дом

Установлено, что 10 августа 2001 года житель Усть-Ламенки купил дом и земельный участок. По условиям договора деньги передал продавцу, когда подписал договор купли-продажи.

Мужчина был уверен, что стал полноправным собственником, но не зарегистрировал сделку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). При оформлении права собственности у него возникли проблемы — участком и домом заинтересовались чиновники, поскольку продавец участка скончалась, наследников после ее смерти нет.

Гражданин обратился в Голышмановский районный суд, который установил, что договор купли-продажи жилого дома и земельного участка является состоявшимся и действительным, признав права нового владельца.