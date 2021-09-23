Тюмень, 23 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. В Тюменской области средний размер пенсии по старости составляет 17 490 рублей. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По данным ПФР, в регионе к 1 июля 2021 года проживало 3 335 440 пенсионеров, получающих пенсию по старости. Самый большой размер пенсии у бывших лётчиков-испытателей, который составляет 150 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что пенсии по старости не могут быть ниже прожиточного минимума. который в 2021 году составляет 9958 рублей, в 2022 году этот показатель будет установлен на уровне 10 277 рублей.