Кызыл, 23 сентября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В Туве общее число жертв COVID-19 с начала года достигло 183. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки подтверждено пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 257 пациентов с COVID-19, в том числе 26 детей и 14 беременных женщин. Состояние 68 человек оценивается, как тяжёлое.

«К аппарату ИВЛ подключено 12 больных. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 23, стационарное — 196 человек. Свободный коечный фонд составляет 24,4% из 340 коек», — добавили в минздраве.