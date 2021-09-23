Каракас, 23 сентября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Кибератака на крупнейший банк Венесуэлы Banco de Venezuela велась с территории США. Об этом 22 сентября сообщила исполнительный вице-президент южноамериканской республики Дельси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

(сс) James N. Mattis Кибератака

В ходе пресс-конференции, посвящённой хакерским атакам, Родригес пояснила, что в результате анализа атаки было установлено: следы ведут в Соединённые Штаты. На устранение последствий кибератаки у специалистов ушло пять дней.

В настоящее время специалисты Banco de Venezuela продолжают наблюдать попытки киберпреступников найти уязвимость в системе.

Напомним, кибератаки на крупнейший банк Венесуэлы были зарегистрированы 17 сентября. Из-за них клиенты Banco de Venezuela не могли проводить никаких операций. Ущерб, нанесённый хакерской атакой, ещё предстоит оценить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры атаковали американскую компанию New Cooperative, которая занимается поставками зерна и удобрений.