Улан-Удэ, 23 сентября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 21 сентября открылся музей, посвящённый герою Советского Союза генерал-майору Илье Балдынову. Для этого родовой дом генерала был перевезён из Иркутской области и отреставрирован, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео студии «Yндэр» Дом-музей генерал-майора Ильи Балдынова

«Два с половиной месяца я трудился, чтобы создать то, что получилось — из развалин создать уникальный музей памяти генерала-майора, героя Советского Союза Ильи Васильевича Балдынова», — написал на своей странице в «Фейсбук» инициатор проекта предприниматель Лев Бардамов.

В открытии музея приняли участие родственники Балдынова. Дом расположился рядом с домом-музеем композитору Бау Ямпилову, который также был ранее перевезён и установлен в Улан-Удэ.