Улан-Удэ, 23 сентября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 58 326. Об этом утром 23 сентября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 28 266 случая заражения (48% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли три пациента с COVID-19 (всего умерли 1825 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 420 (-4) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1166 (+88) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 49 880 (+96) человека.

В реанимации остаются 56 пациентов в тяжёлом состоянии (34 — старше 65 лет). В том числе 24 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (14 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 77,9% — из 539 перепрофилированных коек заняты 420.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом.