Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Телеканал CBS выложил в сеть трейлер пятого сезона сериала «Спецназ» (SEAL Team). Ролик был опубликован 23 сентября на YouTube-канале TV Promos.

Бойцы Navy SEAL (Морские котики) США. Афганистан

Создатели сериала намекнули поклонникам, что в продолжении шоу героям, возможно, придётся предотвратить «третью мировую войну». Главный продюсер проекта Спенсер Хаднат рассказал журналистам портала TVLine, что в новом сезоне персонажам придётся выполнять миссию с «личными элементами», которые повлияют на каждого оперативника.

Напомним, премьера пятого сезона «Спецназа» состоится 10 октября 2021 года, сериал выходит на CBS и потоковом сервисе Paramount Plus. Первый эпизод этого шоу телеканал показал 27 сентября 2017-го. В проекте участвуют актёры Дэвид Борианаз («Кости»), Макс Тириот («Мотель Бейтс»), Джессика Паре («Безумцы», «Вас не догонят»), Нил Браун («Голос улиц») и другие.