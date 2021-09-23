Якутск, 23 сентября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В Якутии за сутки зафиксированы рекордные для республики 190 случаев заболевания СOVID-19. Больше всего заболевших — жители Якутска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в оперативном штабе региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Высокий уровень заболеваемости также в Мегино-Кангаласском, Таттинском, Нерюнгринском, Ленском, Сунтарском и Усть-Алданском районах республики.

За сутки в республике скончались от коронавируса ещё пять человек. Всего количество погибших от инфекции якутян достигло 1162. За всё время циркуляции COVID-19 им заболели 52 538 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, от коронавируса в Якутии привиты пока только 47% взрослых. министр здравоохранения республики Елена Борисова призвала якутян активнее делать прививки, напомнив, что план по вакцинации — 80% взрослого населения.