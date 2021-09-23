Кемерово, 23 сентября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. В Чебулинском районе на 90 суток приостановили деятельность газозаправочной станции. Причина — отсутствие необходимой документации. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

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«Было установлено, что при эксплуатации опасного объекта не соблюдались требования промышленной безопасности. А именно, автомобильная газозаправочная станция не была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов; отсутствовал договор с аварийно — спасательным формированием, отсутствовали результаты ежесменного осмотра технологического оборудования, газопроводов, арматуры, электрооборудования; не проводилась проверка параметров настройки клапанов и их регулировка; отсутвовали журнал учёта газоопасных работ и перечни газоопасных работ», — уточнили в управлении.

Суд признал юридическое лицо виновным за «нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».