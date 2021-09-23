Улан-Удэ, 23 сентября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 72 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 58 326, 48% из которых приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 96 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 49 880 человек. Почти 4 тыс. жителей остаются в списке контактных лиц.