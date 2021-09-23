Кемерово, 23 сентября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Житель кузбасского Тяжина во время сбора грибов в лесу обнаружил мешок, в котором было охотничье ружьё. Оружие он сдал в Росгвардию.

Цитата из кф «Андалузский пес». реж. Луис Бунюэль. Франция . 1929 Оружие

«По словам 43-летнего тяжинца, из СМИ он знал, что за добровольную выдачу оружия полагается денежное вознаграждение, поэтому решил сдать найденный предмет правоохранителям», — уточнили в региональном управлении Росгвардии.

По предварительной информации, находка — незарегистрированное одноствольное охотничье ружье ИЖ-17 шестнадцатого калибра. Сейчас проводится проверка, по окончанию которой грибнику может быть выплачено денежное вознаграждение 7 тысяч рублей.

В управлении уточнили, что с начала года граждане выдали 144 единицы незаконного оружия и 1069 боеприпасов.