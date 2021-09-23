Нью-Йорк, США, , 05:40 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Японии и Южной Кореи, Тосимицу Мотэги и Чон Ый Ён, 22 сентября обсудили в Нью-Йорке проблему денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

По словам Мотэги, обсуждение в Нью-Йорке ситуации на Корейском полуострове была очень своевременным, поскольку Северная Корея несколько дней назад провела запуски баллистических ракет.

Тосимицу Мотэги «Я отметил, что недавние запуски представляют угрозу как для Японии, так и для международного сообщества».

Отмечается, что по итогам встречи стороны договорились продолжить тесное сотрудничество «с целью осуществления полной денуклеаризации КНДР и обеспечения выполнения резолюций ООН, запрещающих разработку баллистических ракет и ядерного оружия». Блинкен, Мотэги и Чон Ый Ён также обсудили ситуацию в Мьянме и ряд других международных вопросов.

Напомним, 15 сентября КНДР запустила из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо две баллистические ракеты с целью подтверждения практичности железнодорожно-мобильной ракетной системы, оценки её боеготовности и способности к выполнению огневых задач нового полка, а также отработки порядка боевого действия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложил в присутствии США и Китая объявить об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг).

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