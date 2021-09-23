Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Японии и Южной Кореи, Тосимицу Мотэги и Чон Ый Ён, 22 сентября обсудили в Нью-Йорке проблему денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Egloos.com
Запуск баллистической ракеты. КНДР

По словам Мотэги, обсуждение в Нью-Йорке ситуации на Корейском полуострове была очень своевременным, поскольку Северная Корея несколько дней назад провела запуски баллистических ракет.

«Я отметил, что недавние запуски представляют угрозу как для Японии, так и для международного сообщества».
Тосимицу Мотэги

Отмечается, что по итогам встречи стороны договорились продолжить тесное сотрудничество «с целью осуществления полной денуклеаризации КНДР и обеспечения выполнения резолюций ООН, запрещающих разработку баллистических ракет и ядерного оружия». Блинкен, Мотэги и Чон Ый Ён также обсудили ситуацию в Мьянме и ряд других международных вопросов.

Напомним, 15 сентября КНДР запустила из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо две баллистические ракеты с целью подтверждения практичности железнодорожно-мобильной ракетной системы, оценки её боеготовности и способности к выполнению огневых задач нового полка, а также отработки порядка боевого действия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложил в присутствии США и Китая объявить об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг).