Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. С призывом взять на себя ответственность за решение экологических проблем обратился к лидерам стран мира премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления 23 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).

Foreign and Commonwealth Office Борис Джонсон

Джонсон отметил, что избежать критики будущих поколений за загрязнение планеты не удастся. По мнению премьер-министра Британии, внуки будут задаваться вопросом, что за эгоистичные и недальновидные люди были их предки.

Нынешнее развитие человечества Джонсон сравнил с подростковым возрастом, который подходит к концу.

«Мы верим, что кто-то другой уберёт тот бардак, который мы создаём, потому что кто-то всегда это делал. Мы снова и снова разрушаем нашу среду обитания, базируясь на индуктивных рассуждениях, что раз раньше всё это нам сходило с рук, то сойдёт с рук снова. Мои друзья, подростковый этап в жизни человечества подходит к концу», — заявил Джонсон.

Также Джонсон высказал опасение, что человечество может сделать Землю непригодной для жизни задолго до истечения миллиона лет, забывая, что планета — не игрушка, которую нельзя сломать.

Премьер-министр Великобритании уточнил, что уже в ноябре текущего года Лондон примет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Она состоится в городе Глазго, и предполагается, что в ходе конференции будут заложены основы для глобального перехода на возобновляемые источники энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель американского президента по вопросам климата Джон Керри планирует посетить Китай в ближайшие недели.