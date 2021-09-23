Якутск, , 05:53 — REGNUM Подведены итоги дополнительных выборов в законодательный орган Якутии. Депутатами Госсобрания по двум одномандатным округам избраны представители «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в избирательной комиссии республики.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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От Университетского избирательного округа мандат получит ректор СВФУ Анатолий Николаев, набравший 43,22% голосов, от Колымо-Индигирского — министр экологии республики Сахамин Афанасьев (44,27%). Явка на довыборы депутатов Госсобрания республики превысила 43%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму от Якутии по одномандатному округу был избран представитель КПРФ Пётр Аммосов. По партийным спискам в республиканском голосовании за депутатов федерального парламента также победила КПРФ.