Владивосток, , 05:49 — REGNUM Трехдневное голосование на выборах в Государственную думу отразилось на явке избирателей на Дальнем Востоке. В сравнении с выборами в ГД в 2016 году, лишь в трёх регионах она снизилась.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Так, на Чукотке явка составила 60,43% (64,5% — в 2016 году), в Еврейской АО — 54,38% (39,6%), в Якутии — 51,23% (48,1%), в Бурятии — 45% (40,5%), в Хабаровском крае — 43,82% (36,9%), на Колыме — 43% (40,5%), в Приамурье — 41,65%, на Камчатке — 40,35% (39,5%), в Приморье — 38,38% (37,3%), на Сахалине — 37,6% (37,1%), в Забайкальском крае — 36,95% (38,9%).

Самая неоднозначная ситуация сложилась в Приморском крае — данные о явке менялись несколько раз подряд, пишет «Камчатский Инсайдер».

По России явка составила 51,68%, что на 3% больше, чем в 2016 году (47,9%).

Читайте также: В Законодательном собрании Приморья будет 20% женщин

Как сообщало ИА REGNUM, новый созыв Законодательного собрания Приморья пополнится женщинами-депутатами, всего их будет восемь, в нынешнем составе — четыре.