Якутск, 23 сентября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. В Якутии за сутки потушили два лесных пожара, осталось — 17. Данные о количестве возгораний в лесах 23 сентября опубликовала пресс-служба МЧС по республике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Szaopressa.com Лесной пожар

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Площадь ликвидированных пожаров составляет 1,1 тыс. га. Лесопожарную обстановку в республике мониторят четыре воздушных судна.

«Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — заверил глава ГУ МЧС по Якутии Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября оперативный штаб Якутии сообщал о шести лесных пожарах.