Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Переговоры делегации из Марокко и дипломатов США прошли в американском Госдепе, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы регулярно обсуждаем различные вопросы, в том числе то, как мы можем работать вместе в сферах свободы слова, реформы уголовного правосудия и соблюдении прав женщин», — отметили в ведомстве.

В Госдепе США подчеркнули, что Марокко является ценным партнером для Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал позаботиться об укреплении отношений Израиля с соседними странами. Также он пообещал помочь Косово укрепить отношения со странами Африки и Ближнего Востока.