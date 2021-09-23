Тегеран, 23 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Иранский фильм «Две собаки» режиссера Амира Азизи примет участие в 37-м Варшавском международном кинофестивале в Польше. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 сентября.

Продюсером фильма является известный иранский актер Навид Мохаммадзаде.

Основанный в 1985 году Варшавский кинофестиваль присоединился в 2009 году к элитной группе мероприятий, признанных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (www.fiapf.org) как международные кинофестивали наряду с Каннами, Венецией, Берлином, Локарно, Сан-Себастьяном, Карловыми Варами, Токио, Москвой, Мар-дель-Платой, Монреалем, Шанхаем, Каиром, Гоа и Таллином.

Фестиваль делает все возможное, чтобы его зрители как можно скорее познакомились с последними тенденциями мирового кинематографа. Таким образом, зрители WFF могли открыть для себя американское независимое кино, а также азиатское, латиноамериканское, иранское, российское и румынское кино.

Варшавский международный кинофестиваль пройдет в текущем году с 8 по 17 октября.