Тегеран, 23 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Национальная женская сборная Ирана по футболу разгромила Бангладеш со счетом 5:0 в матче группы G квалификации женского Кубка Азии АФК 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 сентября.

Квалификация женского Кубка Азии АФК 2022 года проходит в Узбекистане (Ташкент).

Первая половина матча между женской сборной Ирана по футболу и сборной Бангладеш закончилась со счетом 3:0 в пользу иранской стороны, в то время как сборная Бангладеш забила еще 2 гола во втором тайме. Это был первый матч Ирана в азиатской квалификации.

В общей сложности двенадцать команд будут претендовать на участие в финальном турнире в Индии. Принимающая страна и три лучшие команды предыдущего турнира 2018 года пройдут квалификацию автоматически, в то время как остальные восемь команд будут определены путем квалификации.

Этот турнир также послужит первым этапом азиатской квалификации к чемпионату мира по футболу среди женщин 2023 года, где пять команд из женского Кубка Азии напрямую квалифицируются на Чемпионат мира (плюс Австралия), при этом две команды будут претендовать на 10-й турнир плей-офф.