Тегеран, 23 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) присудили награду за выдающиеся достижения Иранской школе ядерных сельскохозяйственных исследований. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 сентября.

В качестве параллельного мероприятия на генеральной конференции МАГАТЭ, посвященного признанию вклада в селекцию мутаций растений, Школе ядерных сельскохозяйственных исследований при Организации атомной энергии Ирана (AEOI) была присуждена награда за выдающиеся достижения.

Награда была вручена генеральным директором ФАО КУ Донгью и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси постоянному представительству Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Вене.

Напомним, что глава AEOI Мохаммад Эслами на прошлой неделе отправился в Вену для участия в генеральной конференции МАГАТЭ.