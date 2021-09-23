В Приамурье медиков поощрят на 112 млн рублей за вакцинацию от COVID-19
Благовещенск, 23 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. В Амурской области для медработников, осуществляющих вакцинацию от COVID-19, приготовили стимулирующие выплаты. Общая сумма поощрений составит более 112 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе правительства региона.
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За время прививочной кампании в регионе прививки сделали 362 тыс. жителям. В наличии сейчас есть 90 тыс. доз вакцины. Ежедневно прививки получают около 1000 человек.
В регионе открыты 37 пунктов вакцинации, в которых работают 95 прививочных бригад.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области вакцинированы от COVID-19 уже 56,6% от плана. В Приамурье поставлено больше прививок, чем в среднем по стране (49,3%), но темпы прививочной кампании снижаются.