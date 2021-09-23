Владивосток, , 05:17 — REGNUM Новый созыв Законодательного собрания Приморья пополнится женщинами-депутатами, всего их будет восемь, в нынешнем составе — четыре.

Выборы в Приморье Primorsky.ru

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В VII созыве ЗС ПК будут: одна представительница «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», трое от КПРФ и четверо от «Единой России».

Всего в краевом парламенте 40 депутатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия намерена оспорить результаты голосования на прошедших выборах в Госдуму в Уссурийске в Приморье.