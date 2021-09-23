Тегеран, 23 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Анимационная картина «Небесное солнце, плиточное солнце» иранского режиссера Зибы Аржанга получила приз детского жюри за лучшую анимацию на международном фестивале, проходившем в Словакии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 сентября.

27-й Международный кинофестиваль «Золотой нищий 2021» в Словакии является важным событием во всей Европе. Международное мероприятие состоялось 17−18 сентября.

«Небесное солнце, плиточное солнце» рассказывает историю о кафельной стене, которая разрушилась во время нежелательной войны. Проживающие в этом месте люди соскучились по тёплому солнцу, становясь ежедневно очевидцами взрывов и бомбардировок.

Иранский анимационный ролик получил награду от фестиваля фильмов Tracce Cinematografiche в Италии. Анимация также принимала участие на различных мировых мероприятиях, включая Международный кинофестиваль в Сиэтле (SIFF) в Соединенных Штатах, Афинский анимационный фестиваль 2021 года в Греции, Международный фестиваль детского кино в Бангладеш.