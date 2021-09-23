Тегеран, 23 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. 22 сентября посол Ирана в Белоруссии Саид Яри встретился с министром спорта и туризма Республики Белоруссия Сергеем Ковальчуком, чтобы обсудить расширение двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Яри отметил, что министерство спорта и молодежи, а также министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана готовы расширять связи с Белоруссией, призывая к созданию совместных специализированных рабочих групп.

Иранский дипломат официально пригласил Ковальчука посетить Иран и призвал запустить прямой рейс между Тегераном и Минском, облегчив выдачу групповых виз для туризма.

Ковальчук указал на встречу президентов Ирана и Белоруссии в текущем месяце на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Таджикистане, охарактеризовав ее как признак близости между двумя странами.

Он выразил надежду, что юридические препятствия для выдачи туристических виз и установления прямого рейса будут в ближайшее время устранены.