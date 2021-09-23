Петропавловск-Камчатский, 23 сентября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Число действующих лесных пожаров сократилось до трёх на территории России. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар

По состоянию на 00:00 мск 22 сентября на территории России продолжали действовать три лесных пожара. Их общая площадь составляет 52 га. Очаги горения располагаются на территории Камчатского края (площадь 40 га), Хабаровского края (7 га) и в Туве (5 га).

В ликвидации пожаров заняты 188 человек, 56 единиц техники, и два воздушных судна. Мониторинг ситуации проводится с привлечением 20 воздушных судов. Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 39 субъектов страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене особого противопожарного режима в Башкирии.