Тегеран, 23 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Ежегодный саммит Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2021 году является подходящей возможностью для администрации иранского президента Ибрагима Раиси укрепить дипломатические позиции Ирана в мире, заявил бывший иранский дипломат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 сентября.

Мохсен Пакаейн, бывший посол Ирана в Азербайджанской Республике, сообщил IRNA, что мероприятие закладывает основу для конструктивного сотрудничества, так как высокопоставленные представители могут изложить характер политики своих стран.

По его словам, присутствие главы МИД Ирана Хосейна Амирабдоллахиана на ежегодном саммите ГА ООН является поворотным моментом в дипломатической деятельности 13-й иранской администрации, что может проложить путь к дальнейшим дипломатическим успехам.

Охарактеризовав саммит как важный шанс для дипломатов и министров иностранных дел обсудить международные проблемы, Пакаейн отметил, что иранский высокопоставленный дипломат может найти хорошую возможность провести переговоры со своими коллегами из группы 4+1 (Великобритания, Франция, Россия и Китай) с целью подробно обрисовать позицию Тегерана в отношении антииранских санкций.