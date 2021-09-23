Тегеран, 23 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Поскольку принятие в члены региональных и международных организаций поможет укрепить экономический и торговый прогресс каждой страны, постоянное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет плодотворным для торгово-экономических отношений исламской страны, заявил иранский чиновник 22 сентября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава Ирано-афганской торговой палаты Хоссейн Салими рассказал журналистам IRNA, что Шанхайская организация сотрудничества является одним из важных международных механизмов, которые могут обеспечить экономическое развитие и процветание таких государств-членов, как Исламская Республика.

По прошествии 16 лет восемь основных государств-членов ШОС проголосовали за постоянное членство Исламской Республики Иран. Мероприятие состоялось во второй день 21-го саммита ШОС в Душанбе (Таджикистан) 17 сентября.

«Полноправное членство Ирана в организации откроет путь для расширения экспортных и импортных обменов с другими государствами-членами, поскольку существуют некоторые правила, которые облегчают транзит товаров между экономическими партнерами», — сообщил Салими.

Он отметил, что такого рода региональная и международная конвергенция улучшит экономическое положение государств-членов и создаст больше возможностей для трудоустройства в различных секторах экономики стран.

В июне 2001 года Китай, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан организовали встречу в Шанхае (Китай), чтобы объявить о создании новой организации, тем самым расширяя политическое и экономическое сотрудничество.