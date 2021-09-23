Тегеран, , 08:23 — REGNUM 22 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан отметил необходимость проведения в Вене переговоров, ведущих к позитивным результатам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахян сделал эти замечания на встрече, состоявшейся в Нью-Йорке (США) со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Встреча состоялась в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи 22 сентября.

В ходе встречи стороны рассмотрели внешнюю политику нового правительства Ирана, вопрос о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) 2015 года и переговоры в Вене.

Переговоры между Ираном и группой 4+1 начались 2 апреля, в то время как Соединенные Штаты косвенно участвуют в переговорах.

Как заявил Амирабдоллахиан, Иран ожидает, что на этот раз будут гарантированы экономические привилегии, которые должны быть предоставлены Ирану в соответствии с осуществлением СВПД.

США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки в мае 2018 года и ввели санкции самого высокого уровня в отношении Ирана в ноябре того же года. Иранские официальные лица настаивают на том, что до тех пор, пока США не отменят санкции, Иран не согласится присоединиться к сделке.